Вторая звезда: политолог объяснил введение Елены Зеленской в «голливудский сериал» про Украину

Президент Украины по-прежнему остается поп-звездой № 1, несмотря на появление других действующих лиц, подчеркнул Марков.

Появление Елены Зеленской на обложке глянцевого Vogue вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей по всему миру. Кому-то приглянулся образ хрупкой женщины в пальто, стоящей на фоне разбитой боевой техники, однако многих искренне возмутила гламурная фотосессия первой леди Украины.

Кому выгодно раскручивание медийного образа Зеленской, в беседе с 5-tv.ru порассуждал политолог Сергей Марков.

«Я думаю, образ Елены Зеленской активно эксплуатируется не потому, что Зеленский перестал интересовать. Зеленский — это поп-звезда № 1, — подчеркнул эксперт. — Он играет роль президента страны, которая мужественно борется против страшной ужасной России. Эту роль он играет великолепно, гениально, но это же не фильм, это — сериал. В сериале требуются всегда, во-первых, новые персонажи, соответственно, вводится вот персонаж Елены Зеленской».

Со временем вполне возможно появление и других действующих лиц — членов команды. По его мнению, потребители медиаконтента, создаваемого в поддержку Зеленского, все же устают от его брутальности, зеленой футболки и небритости, им нужно разнообразие.

«Это такой емкий, очень эффектный образ Владимира Зеленского, но все равно любой посмотрите сериал, фильм про войну, там есть любовь. И вот, добавили любви. Ввели, соответственно, любимую женщину Владимира Зеленского, Елену Зеленскую. Тем более, что она и очень красивая, умная, хорошо говорит», — обратил внимание политолог.

Он также отметил, что в команде «Студии Квартал-95» Зеленская играла далеко не последнюю роль. Она принимала основные решения наравне со своим супругом, а также Борисом и Сергеем Шефирами.

«Поэтому это тоже очень выигрышный ход голливудских сценаристов, которые наверняка и занимаются пиаром Владимира Зеленского», — подытожил Марков.

А заявления первой леди о том, что боевые действия сблизили ее с мужем — классическое клише из западных фильмов, уверен он. По мнению политолога, таким образом создается картинка женщины, провожающей каждое утро своего любимого на смерть и ждущей его со слезами на глазах.

«Она говорит всегда неправду, я думаю, сейчас практически, как и Зеленский. Они всегда, не сказать, что лгут, они просто говорят те роли, которые прописали режиссеры и сценаристы», — полагает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американцы сравнили Зеленского с Гитлером после гламурной фотосессии с женой.