Военные ДНР уничтожили пункты ВСУ из дуэта «Гиацинтов» и «Гвоздик»
Бойцы 1-го армейского корпуса Народной милиции республики нанесли сокрушительный урон позициям националистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
Бойцы 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Огонь вели из гаубиц «Гиацинт». Кадры работы артиллерии показало Минобороны.
Прикрывали подразделения «Гиацинтов» самоходные гаубицы «Гвоздики». Мощный дуэт нанес сокрушительный урон позициям ВСУ. Удары контролировали разведчики. Для наблюдения за разбомбленными позициями они использовали беспилотники.
- 29 июл
- ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Херсону в районе Каховской ГЭС
- 29 июл
- Первый канал связи появился в Рубежном, освобожденном от украинских военных
- 29 июл
- Политолог Брутер рассказал о незавидных перспективах Зеленского после СВО
- 29 июл
- Певица София Ротару выразила свою поддержку Украине
- 29 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 29 июл
- Разминирование Рубежного: ВС РФ наткнулись на «сюрпризы» при уничтожении мин
- 29 июл
- Военкор «Известий» показал, как союзные силы штурмуют Авдеевку: «Работаем, братья!»
- 28 июл
- Александр Ревва разорвал отношения с отцом из-за дружбы с Зеленским
- 28 июл
- Установки «Пион» буквально выжигают позиции националистов на соледарском направлении
- 28 июл
- Продались за 30 серебряников: чем Зеленским выгодно затягивание спецоперации
Читайте также
+16° 764 мм рт. ст.
77%
77%
61.31
1.11 62.57
1.35
1.11 62.57
1.35
Нашли ошибку?