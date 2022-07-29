Военные ДНР уничтожили пункты ВСУ из дуэта «Гиацинтов» и «Гвоздик»

Бойцы 1-го армейского корпуса Народной милиции республики нанесли сокрушительный урон позициям националистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Бойцы 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Огонь вели из гаубиц «Гиацинт». Кадры работы артиллерии показало Минобороны.

Прикрывали подразделения «Гиацинтов» самоходные гаубицы «Гвоздики». Мощный дуэт нанес сокрушительный урон позициям ВСУ. Удары контролировали разведчики. Для наблюдения за разбомбленными позициями они использовали беспилотники.

Тема:
Специальная военная операция России
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