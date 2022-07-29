Первый канал связи появился в Рубежном, освобожденном от украинских военных

В освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) появились первые источники информации. Об этом рассказал представитель медиахолдинга «Луганьмедиа».

Газета «Вестник Рубежного» будет еженедельной и распространяется первое время бесплатно. Подобную новость с восторгом восприняли жители города. Издание станет единственным источником информации в населенном пункте.

«Интернета конечно сильно не хватает, мы не знаем, что происходит в мире. Никакой информации не поступает. Бабушки на лавочке — вот и все источники, ну или кто-то рассказывает новости, когда приезжает на автомобиле. Без информации тяжело жить, хорошо, что газета появилась», — рассказала горожанка в беседе с URA.RU.

Газета будет отражать важную информацию на своих страницах. О том, как получить или заменить медицинские документы на детей, где открыть фонды социального страхования.

К слову, в текущее время в ЛНР распространяются 25 изданий. 27 июля первые выпуски газет были получены жителями Северодонецка и Лисичанска, 28 числа — Рубежного и Кременной. В конечном итоге планируется наладить выпуск 30 еженедельных изданий.

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