Первый канал связи появился в Рубежном, освобожденном от украинских военных
Жители населенного пункта полностью были отрезаны от информационного потока.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/M.B.
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В освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) появились первые источники информации. Об этом рассказал представитель медиахолдинга «Луганьмедиа».
Газета «Вестник Рубежного» будет еженедельной и распространяется первое время бесплатно. Подобную новость с восторгом восприняли жители города. Издание станет единственным источником информации в населенном пункте.
«Интернета конечно сильно не хватает, мы не знаем, что происходит в мире. Никакой информации не поступает. Бабушки на лавочке — вот и все источники, ну или кто-то рассказывает новости, когда приезжает на автомобиле. Без информации тяжело жить, хорошо, что газета появилась», — рассказала горожанка в беседе с URA.RU.
Газета будет отражать важную информацию на своих страницах. О том, как получить или заменить медицинские документы на детей, где открыть фонды социального страхования.
К слову, в текущее время в ЛНР распространяются 25 изданий. 27 июля первые выпуски газет были получены жителями Северодонецка и Лисичанска, 28 числа — Рубежного и Кременной. В конечном итоге планируется наладить выпуск 30 еженедельных изданий.
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