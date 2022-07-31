Войска ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Также военные выбили украинских националистов с позиций в районе шахты Бутовка, что на южной окраине Авдеевки.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
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Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) вышли на юго-восточную окраину поселка Пески и смогли там закрепиться. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под населенным пунктом Невельское», — сообщил он.
Безсонов также добавил, что бойцы Народной милиции ДНР и ВС РФ выбили украинских националистов с позиций в районе шахты Бутовка, расположенной на южной окраине Авдеевки.
«Эти укрепленные позиции имели больше значение и играли важную роль в общей системе оборонительных укреплений Авдеевской группировки противника», — подчеркнул замминистра.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские войска атковали центр Донецка минами «Лепесток».
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