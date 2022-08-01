Politico: США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации конфликта

Politico: США скоро переключатся с Украины на Тайвань

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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По мнению европейских дипломатов, никакие провокации США «не выведут из спокойствия» председателя КНР Си Цзиньпина.

Соединенные Штаты Америки переключат свое внимание с конфликта на Украине на Тайвань, если ситуация на острове начнет накаляться. Такое заявление сделало издание Politico со ссылкой на некоего высокопоставленного европейского дипломата.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — заявил собеседник издания.

Источник также отметил, что напряженная ситуация на Тайване не вызывает беспокойства у НАТО. Но это пока.

«Пока нет, но она может легко обостриться. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, но оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — пояснил дипломат.

Издание также процитировало сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесные баталии» между США и Китаем из-за острова могут обостриться в любой момент. Кроме того, европейские дипломаты считают, что председатель КНР Си Цзиньпин захочет продемонстрировать мировому сообществу твердое спокойствие независимо от любых провокаций Штатов.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение американского эксперта, который назвал главную ошибку спикера Нэнси Пелоси в ситуации с Тайванем.

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