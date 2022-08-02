С момента перехода территорий под контроль союзных войск каждый житель может быть уверен, что отныне его семья под надежной защитой.

Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

За последние дни российские военные освободили шесть населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — сказал генерал армии.

Помимо того, российские войска установили контроль над крупнейшей в Европе Углегорской теплоэлектростанцией с проектной мощностью 3 600 мегаватт.

По словам Шойгу, российские войска заботятся о безопасности населения освобожденных территорий, защищая гражданские объекты с помощью ПВО. Благодаря их усилиям спасены жизни тысяч мирных жителей, отметил министр. 

Он уточнил, что за минувший месяц было сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ДНР ликвидируют мины «Лепестки», которые рассыпали по жилым кварталам украинские боевики.

Тема:
Специальная военная операция России
2 авг
Минобороны РФ: власти США несут ответственность за массовую гибель мирных жителей Донбасса
2 авг
В МИД РФ призвали расследовать преступление националистов в Еленовке
2 авг
Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса
2 авг
Не будет как раньше: Башаров назвал главный плюс в бегстве артистов из России
2 авг
Росгвардия ликвидировала 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР
2 авг
«Сейчас было помощнее»: как артиллерия «успокаивает» ВСУ в Авдеевке
1 авг
Непростая работа: как танкисты выбивают ВСУ из укрепрайонов
1 авг
Светлана Немоляева указала на главный просчет сбежавших из России артистов
1 авг
Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»
1 авг
Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харькове
+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
62.05
0.74 63.25
0.68
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

14:56
Минобороны РФ: власти США несут ответственность за массовую гибель мирных жителей Донбасса
14:45
Нежные и мягкие: рецепт быстрых шоколадных кексов с бананами
14:41
«Дикое общество»: Надежда Бабкина внезапно оскорбила россиян
14:25
В МИД РФ призвали расследовать преступление националистов в Еленовке
14:22
Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса
14:04
«Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
Переехавший в США Леонтьев честно признался, почему покинул Россию
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год