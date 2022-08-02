Маму и ребенка контузило в результате обстрела боевиков в Ясиноватой
В Макеевке, еще одном городе ДНР, националисты посягнули даже на детский дом, на территории которого рассыпали мины.
Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Мать и ребенок оказались контуженными в результате обстрела жилых кварталов в донецком городе Ясиноватая. Об этом в своем Telegram-канале сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«При обстреле жилых кварталов Ясиноватой с позиций украинских боевиков в Авдеевке контузию получили мать ребенок», — говорится в материале.
В нем уточняется, что пострадавшему мальчику всего пять лет, а его маме — 44. Не только они стали очередными пострадавшими в результате действий вооруженных сил Украины. Еще одно ЧП произошло в городе Макеевке, в Червоногвардейском районе. Там, по информации штаба, боевики рассыпали запрещенные противопехотные мины «ПФМ-1» на территории Республиканского специализированного дома ребенка по улице Мориса Тореза.
Украинские боевики рассыпали противопехотные мины на территории детдома в Макеевке.
В связи со случившимся в штабе теробороны просят местных жителей не выходить из дома без надобности. А при обнаружении взрывоопасных предметов звонить в МЧС по номеру 101.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, 2 августа примерно в восемь утра десятки снарядов также были выпущены по жилым кварталам самого Донецка. Многие из них прилетели во дворы и попали на детские площадки. Горожане были сильно испуганы хлопками, грохотом и свистом.
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