В Макеевке, еще одном городе ДНР, националисты посягнули даже на детский дом, на территории которого рассыпали мины.

Маму и ребенка контузило в результате обстрела боевиков в Ясиноватой

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Мать и ребенок оказались контуженными в результате обстрела жилых кварталов в донецком городе Ясиноватая. Об этом в своем Telegram-канале сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«При обстреле жилых кварталов Ясиноватой с позиций украинских боевиков в Авдеевке контузию получили мать ребенок», — говорится в материале.

В нем уточняется, что пострадавшему мальчику всего пять лет, а его маме — 44. Не только они стали очередными пострадавшими в результате действий вооруженных сил Украины. Еще одно ЧП произошло в городе Макеевке, в Червоногвардейском районе. Там, по информации штаба, боевики рассыпали запрещенные противопехотные мины «ПФМ-1» на территории Республиканского специализированного дома ребенка по улице Мориса Тореза.
Украинские боевики рассыпали противопехотные мины на территории детдома в МакеевкеУкраинские боевики рассыпали противопехотные мины на территории детдома в Макеевке. Telegram / TRO_DPR

В связи со случившимся в штабе теробороны просят местных жителей не выходить из дома без надобности. А при обнаружении взрывоопасных предметов звонить в МЧС по номеру 101.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, 2 августа примерно в восемь утра десятки снарядов также были выпущены по жилым кварталам самого Донецка. Многие из них прилетели во дворы и попали на детские площадки. Горожане были сильно испуганы хлопками, грохотом и свистом.

Тема:
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