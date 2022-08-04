«Мы их зажимаем»: чеченский спецназ рассказал о тонкостях боев под Соледаром
Военкор RT показал работу чеченского спецназа и 2-го корпуса народной милиции ЛНР под Соледаром
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; RuTube / RT на русском
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Союзные силы выражают уверенность, что через несколько дней город будет освобожден.
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» в координации со вторым корпусом народной милиции ЛНР освобождают Соледар. Как идет освобождение города, рассказал корреспондент RT Саргон Хадаи.
«Вот Владимировка, взяли ее. Высота проходит, там уже украинские войска стоят. Мы наступаем по нескольким направлениям, сразу несколько групп работают, свою задачу выполняют», — говорит боец союзных сил.
Украинские боевики используют танки и беспилотники, а также рассеяли по территории противопехотные мины «Лепесток». Силы ЛНР и чеченского спецназа берут в кольце националистов и вытесняют их батальоны из города.
«Мы их зажимаем уже определенное количество времени, но они если вступают в бой с нами сразу же отказываются и передвигаются ближе к Соледару, все уходят от нас. Мы плавно-мерно, зажимая, берем их в кольцо и идем на Саледар. Я думаю, что в ближайшее время — день, два, три — мы их дожмем там и будем уже на самих подходах, на рубежах», — сказал один из полевых командиров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что союзные силы продвигаются по траектории Северск — Соледар — Артемовск.
Поддерживают войска и с моря. Военно-морской флот России нанес удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области.
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