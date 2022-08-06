Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Боевики обстреляли ракетами с минами «Лепесток» Куйбышевский район Донецка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 160

В результате ударов один мужчина получил ранение. Ему потребовалась медицинская помощь.

Боевики обстреляли ракетами с минами «Лепесток» Куйбышевский район Донецка

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь выпустили по Донецку запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Под удары попал Куйбышевский район города. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле реактивной системой залпового огня (РСЗО)», — сказано в сообщении.

Противопехотные мины «Лепесток» были обнаружены на улицах Корейская, Туманяна и Нарвской. В результате обстрела на улице Грекова пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

В Штабе территориальной обороны ДНР еще раз призвали жителей быть максимально внимательными и осторожными, не прикасаться к взрывоопасным предметам и не наступать на них.

ПМФ-1 «Лепесток» разбрасывается на площади при помощи реактивных снарядов, как и кассетные боеприпасы. Она имеет защитный цвет, и ее сложно отличить от растительности. Коварство заключается еще и в том, что люди могут не увидеть опасности в мине. Если человек наступит на нее, высок риск повредить ноги. Устройства также могут взорваться самопроизвольно, к примеру, от нагревания солнечными лучами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали частный сектор Первомайска в ДНР.

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