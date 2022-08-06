ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску
Боевики даже не спешат спасать оставшихся раненных на артемовском направлении. Те зовут на помощь, но, видимо, обречены на страшную смерть.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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Отступая к Артемовску, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили стратегически важные высоты. На протяжении многих лет позиции укрепляли и держали. Об этом сообщил командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным «Джексон» в беседе с РИА Новости.
«Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали <…> Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артемовск», — отметил военный.
Из-за серьезных потерь боевики даже не спешат спасать раненных товарищей.
«Даже раненые, те, что живые, мы слышим (по радиоперехватам) они зовут на помощь, но их не забирает никто», — добавил командир.
Несколько дней назад в Министерстве обороны РФ сообщили, что благодаря наступательным действиям Вооруженных сил России, а также народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ВСУ утратили боеспособности и оставили позиции в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев не готов к разговору с Москвой и продолжает забавлять смешными требованиями.
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