Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 390

Боевики даже не спешат спасать оставшихся раненных на артемовском направлении. Те зовут на помощь, но, видимо, обречены на страшную смерть.

ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Отступая к Артемовску, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили стратегически важные высоты. На протяжении многих лет позиции укрепляли и держали. Об этом сообщил командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным «Джексон» в беседе с РИА Новости.

«Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали <…> Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артемовск», — отметил военный.

Из-за серьезных потерь боевики даже не спешат спасать раненных товарищей.

«Даже раненые, те, что живые, мы слышим (по радиоперехватам) они зовут на помощь, но их не забирает никто», — добавил командир.

Несколько дней назад в Министерстве обороны РФ сообщили, что благодаря наступательным действиям Вооруженных сил России, а также народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ВСУ утратили боеспособности и оставили позиции в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев не готов к разговору с Москвой и продолжает забавлять смешными требованиями.

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