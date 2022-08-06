Киев не готов к разговору с Москвой и продолжает забавлять смешными требованиями

Спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как у нашей страны нет реалистичного партнера.

Украинская сторона не в состоянии вести обстоятельные переговоры об урегулировании конфликта, а предлагаемые ею условия выглядят смешно. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли», — отметил он в эфире подкаста The Dive.

В том числе он подчеркнул, что слова Украины о готовности вести переговоры с Россией не имеют никакой ценности, ведь Киев заявляет, что готов сесть за переговорный стол только в случае вывода российских войск из своих территорий. Эти требования также распространяются на Донбасс и Крым. По словам Полянского, специальная военная операции России продолжается, ведь у нашей страны даже нет реалистичного партнера.

Напомним, что еще три дня назад официальный представитель российского кремля Дмитрий Песков заявил о готовности РФ решить украинский вопрос дипломатическим путем только на своих условиях.

24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент отмечал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии украинская сторона отвергла, поэтому РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили нашей стране экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии предубеждений у РФ по переговорам с Украиной.