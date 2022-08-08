За последние сутки националисты выпустили только по одному району столицы ДНР около 15 снарядов. Находящиеся там жители Донбасса регулярно подвергаются обстрелам последние восемь лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Три человека погибли, 17 пострадали в результате удара ВСУ по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили местные власти.

Всего за последние сутки украинские военные дважды обстреляли этот район города, выпустив по жилым кварталам около 15 снарядов различного калибра.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. Начиная с 2014 года, он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

Ударам ВСУ подвергся и другой район — Киевский. По нему также выпустили несколько крупнокалиберных снарядов и ракет, оснащенных минами «Лепесток». Известно, что обстрелы также послужили причиной пожаров.

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