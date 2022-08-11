Военкор «Известий» показал сверхинтенсивный огонь артиллерии ДНР по националистам

Военные 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР ударили по позициям ВСУ. Недалеко от Донецка они открыли сверхинтенсивный огонь — практически без перерыва снаряды отправляются к укреплениям противника. За операцией на месте следит военный корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

К позициям за окраиной Донецка пробираемся, петляя по разбитым дорогам. Несколько крутых поворотов — прибыли. Дальше уже пешком.

«Перед выходом нам раздали четкие указания, работаем в этот раз быстро — добрались до позиций, отсняли, ушли. Потому что противник близко, противник внимателен», — рассказал военкор.

На позиции все в движении, батарея готова к бою. Один расчет отработал, маскирует орудие и быстро уходит в укрытие. Так здесь все и происходит: бойцы не ходят, а бегают.

Пока одни маскируются, другие продолжают вести огонь по ВСУ. Один расчет отработал. За дело берется следующий. Вновь корректировка. За позициями противника наблюдают с коптера.

«Сейчас будем наблюдать за тем, как происходит беглый огонь. Это значит, что батарея практически без остановки кладет снаряды один за одним. Расчет работает, словно единый механизм. Таким образом уничтожают врага, когда цель уже обнаружена. Успевают только подносить», — под звуки выстрелов рассказал Александр Сафиуллин.

Выстрелы не стихают какое-то время. После по рации приходит команда «В укрытие!». Орудие маскируют — цель поражена.

«Теперь остается ожидать обратных прилетов. Поэтому маскируем орудие», — рассказал военнослужащий.

Но времени на передышку совсем мало. Вновь по рации звучит команда «к бою!». Батарея работает сразу по нескольким целям. Задачи для поражения — непростые.

«В основном „опорники“, они хорошо забаррикадированы, забетонированы. Нашими снарядами их проще пробивать и вскрывать», — пояснил боец 1-го армейского корпуса ДНР с позывным «Салыч».

И вскрывают укрепления именно таким образом. Расчет продолжает работать, а мы уходим с позиции. Потому что в ответ активно начали стрелять.