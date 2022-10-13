От призыва до атаки на передовой: один день Российской армии в видео
Как осуществляется мобилизация и как работают уже закаленные российские бойцы — в коротком видео 5-tv.ru.
Фото, видео: 5-tv.ru
На базе одного из учебных центров Южного военного округа организована выдача предметов вещевого имущества всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) и боевой экипировки для мобилизованных.
Перед убытием в зону проведения специальной военной операции подразделения полностью укомплектовываются современной экипировкой, необходимым медицинским и вещевым имуществом, средствами защиты и связи, а также необходимым вооружением.
Но призванных бойцов не сразу отправляют на поле боя. Сначала им предстоит отточить индивидуальные навыки, а затем и навыки совместного боя, так называемого боевого слаживания.
Лица военных серьезны. Все они понимают, что их задача — защищать рубежи своей Родины.
А пока в РФ идет мобилизация, в зоне спецоперации идут бои. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Самоходки громят позиции украинских националистов. Для стрельбы из миномета не требуется специальной подготовки позиции перед стрельбой, что сильно экономит время от выхода на позицию до удара по неприятелю.
Тем временем, бойцов Росгвардии проверили на умение совершать десантирование. Завораживающими кадрами поделилась пресс-служба ведомства. Спецназовцы ведомства выполняли прыжки с оружием и контейнерами весом до 50 килограммов, в которых находилось специальное снаряжение, продовольствие и боеприпасы.
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