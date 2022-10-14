Они сражаются за мир: как российские военные совершают подвиги на Украине

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Российские военные уничтожили более 170 боевиков под Николаевкой

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В Минобороны РФ отмечают, что ВСУ в страхе бегут от российской армии. Противник несет большие потери.

Во Львовской области уничтожен целый арсенал западной военной техники. По складу ударили высокоточными ракетами морского базирования. Об этом сообщили в Минобороны.

Еще за сутки российские ВКС поразили объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, а в районе Николаевка ударили по базе иностранных наемников. Там уничтожено более 170 боевиков.

На Купянском и Краснолиманском направлениях подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления. Все атаки были отбиты при поддержке артиллерии. А в районе населенного пункта Времевка в ДНР наши военные заняли важные высоты, уничтожив около сотни боевиков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
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