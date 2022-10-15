Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ
Для ВСУ было нормальной тактикой изобразить из себя российских солдат, чтобы скрыть свои преступления.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Тайна «российских военных», которые якобы забирали из оставленных домов бытовую технику и еду, раскрыта. Об этом рассказал РИА Новости пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.
Украинский офицер заявил, что его подчиненные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику ВС РФ.
«Наш батальон находился на Заводе Ильича — это очень далеко от города — вылазки в город осуществлял, про которые я слышал, батальон морской пехоты», — заметил пленный.
Офицер добавил, что переодетые украинские боевики делали вылазки в город небольшими группами.
«Группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили», — сообщил Мищенко.
По словам пленного, основными задачами ВСУ были сбор разведывательных данных, дестабилизация общей обстановки, введение мирного населения в состояние паники и осуществления мародерских действий.
Пленный украинский офицер рассказал и о результатах таких вылазок. Подчиненные приносили в расположение войск еду и сигареты, которых не было на заводах, где они базировались. А также докладывали о том, что обстреливали здания, мимо которых проходил их маршрут.
И зверствам ВСУ нет числа. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что националисты прострелили ноги украинцу за отказ воевать против РФ.
- 13 окт
- Бросают вперед резервы: что происходит на линии фронта под Донецком
- 13 окт
- Пранк вышел из-под контроля: Вован и Лексус прокомментировали звонок Кулебе
- 13 окт
- Под Винницей разбился украинский истребитель
- 12 окт
- Вляпался по полной: почему «живой» Зеленский больше не нужен Западу
- 12 окт
- Бросают на убой с фальшивыми бронежилетами: что происходит на позициях ВСУ
- 12 окт
- Бьют американскими снарядами: что происходит на Запорожской АЭС
- 12 окт
- «Мы на грани»: украинские беженцы утомили жителей Германии
- 12 окт
- Украинские СМИ сообщили об ударах ВС РФ по инфраструктуре в Запорожье и Николаеве
- 11 окт
- Российская армия уничтожила 80 украинских боевиков под Красным Лиманом
- 11 окт
- Украина стала полигоном для испытания оружия НАТО
Читайте также
81%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?