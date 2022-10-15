Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 751

Для ВСУ было нормальной тактикой изобразить из себя российских солдат, чтобы скрыть свои преступления.

Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Тайна «российских военных», которые якобы забирали из оставленных домов бытовую технику и еду, раскрыта. Об этом рассказал РИА Новости пленный замкомандира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

Украинский офицер заявил, что его подчиненные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику ВС РФ.

«Наш батальон находился на Заводе Ильича — это очень далеко от города — вылазки в город осуществлял, про которые я слышал, батальон морской пехоты», — заметил пленный.

Офицер добавил, что переодетые украинские боевики делали вылазки в город небольшими группами.

«Группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили», — сообщил Мищенко.

По словам пленного, основными задачами ВСУ были сбор разведывательных данных, дестабилизация общей обстановки, введение мирного населения в состояние паники и осуществления мародерских действий.

Пленный украинский офицер рассказал и о результатах таких вылазок. Подчиненные приносили в расположение войск еду и сигареты, которых не было на заводах, где они базировались. А также докладывали о том, что обстреливали здания, мимо которых проходил их маршрут.

И зверствам ВСУ нет числа. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что националисты прострелили ноги украинцу за отказ воевать против РФ.

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