Ушла по-английски: прекратившая петь в России Лорак закрыла свою фирму

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 696

Певица Ани Лорак закрыла бизнес в России

Ушла по-английски: прекратившая петь в России Лорак закрыла свою фирму

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В графике звезды нет ни одного концерта по стране, зато запланирован тур за рубежом. Предположительно, первыми песни из нового альбома артистки услышат жители Германии.

Певица Ани Лорак, возможно, поставила точку в отношениях с Россией. Об этом говорит не только прекращение концертной деятельности по стране, но и закрытие ее бизнеса, сообщает KP.RU.

По информации издания, компания «Ани Лорак Продакшн» больше не существует — 11 октября фирму ликвидировала Федеральная налоговая служба. Сама певица информацию никак не комментирует. Предположительно, проблемы в бизнесе у певицы начались еще в 2021-м. На тот же период пришелся скандал, связанный с Константином Меладзе. Тогда Лорак дала интервью, в котором намекнула на домогательства продюсера. После этого к ней стали проявлять особое внимание налоговики.

Позже, с началом событий на Украине, Ани перестала давать концерты в России и взяла паузу в общении со СМИ, более того, почти перестала высказываться в соцсетях. Общественность восприняла молчание певицы как ноту протеста. Догадки пользователей подтвердились после сентябрьского поста знаменитости, в котором она заявила о том, что ее «сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой». В этом же месяце певица записала балладу на украинском языке и выпустила клип. Несмотря на это родная для Ани Украина внесла ее в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Однако неприятные события не стали поводом для завершения творческой деятельности. Так на сайте певицы  анонсирован выход ее 17-го студийного альбома с символичным названием «Я жива». Правда, выступать с новым музыкальным материалом по России артистка в ближайшее время не собирается. Зато с конца октября по начало ноября состоится тур звезды по Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы.

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