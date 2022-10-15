Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 261

Буквально накануне бизнесмен категорически отказывался бесплатно предоставлять свои услуги Украине.

Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Brisa Palomar

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился и дальше финансировать работу спутниковой сети Starlink на Украине. О своем желании он сообщил в Twitter.

«Черт с ним… Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство», — написал предприниматель.

К слову, в последнее время из Украины поступали жалобы на сбои в работе системы. Чуть позже телеканал CNN, ссылаясь на документы, поступившие в его распоряжение, сообщил, что компания SpaceX уведомила Пентагон о нежелании больше платить за услуги спутниковой сети на Украине.

Starlink имеет огромное значение для украинских боевиков. Благодаря ей Вооруженные силы Украины (ВСУ) координировали свои действия, когда сотовая связь не работала, а интернет отсутствовал. Илон Маск требовал, чтобы Незалежная заплатила за это. Ни уговоры Киева, ни просьбы Вашингтона на миллиардера о безвозмездной помощи не действовали. Похоже, что Маск все же пошел на поводу и согласился на поставленные условия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будет ли Илон Маск баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Тема:
Специальная военная операция России
15 окт
Ушла по-английски: прекратившая петь в России Лорак закрыла свою фирму
15 окт
Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении
15 окт
ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
15 окт
ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
15 окт
Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ
15 окт
Генерал Бужинский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
14 окт
Неуловимый разрушитель позиций ВСУ: как «Искандеры» работают на Украине
14 окт
Они сражаются за мир: как российские военные совершают подвиги на Украине
14 окт
Российские военные уничтожили колонну боевиков Украины на переправе через Ингулец
14 окт
Рыдающая жительница Донецка рассказала, как ВФУ убили ее соседа: «У них совести нет!»
+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни
2:05
Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»
1:47
Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия
1:07
Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами
0:43
Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
0:19
Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Сейчас читают

Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России
Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек
Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика