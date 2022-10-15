Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился и дальше финансировать работу спутниковой сети Starlink на Украине. О своем желании он сообщил в Twitter.

«Черт с ним… Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство», — написал предприниматель.

К слову, в последнее время из Украины поступали жалобы на сбои в работе системы. Чуть позже телеканал CNN, ссылаясь на документы, поступившие в его распоряжение, сообщил, что компания SpaceX уведомила Пентагон о нежелании больше платить за услуги спутниковой сети на Украине.

Starlink имеет огромное значение для украинских боевиков. Благодаря ей Вооруженные силы Украины (ВСУ) координировали свои действия, когда сотовая связь не работала, а интернет отсутствовал. Илон Маск требовал, чтобы Незалежная заплатила за это. Ни уговоры Киева, ни просьбы Вашингтона на миллиардера о безвозмездной помощи не действовали. Похоже, что Маск все же пошел на поводу и согласился на поставленные условия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будет ли Илон Маск баллотироваться на пост президента США в 2024 году.