Россия жестко ответила киевскому режиму на теракт в Крыму. Быстро восстановить военную инфраструктуру и заводы ему не удастся.

Воспитательная работа с киевским режимом продолжается — тут Зеленский пока играет роль двоечника из «Страны невыученных уроков», которому еще только предстоит правильно расставить акценты в известной фразе о том, чего делать нельзя. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Аксенова.

Киев. Утро понедельника. Некоторые киевские националисты только отходят от празднования теракта на Крымском мосту, когда над городом начинают выть сирены. Взрывы звучат повсюду. Журналист британской компании BBC в панике убегает из кадра прямо во время прямого включения. И так по всей Украине.

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Десятки высокоточных ракет, выпущенные самолетами авиации ВКС России и кораблями ВМФ, летят снова и снова. Цели — ключевые объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Вот ракета попадает в здание ТЭЦ, за ней появляется вторая и пикирует на соседний корпус электростанции. А это уже здание СБУ — почти в центре Киева. Недалеко теряется в клубах дыма башня 101 Tower. Здесь располагался департамент силовых ведомств Украины.

Десятки городов обесточены, не работает метро, нет связи, пропал интернет. Сразу появились очереди за бензином и паника в магазинах. Но что важнее — обесточены военные заводы, тяговые подстанции, крупные транспортные узлы.

«Задача выполнена — 30% энергосистемы Украины выведены из строя. Выведены из строя пункты управления и связи», — сообщил Андрей Кошкин, профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

Украинские СМИ сразу стали кричать об ударах по мирным гражданам, детским площадкам, кафе и ресторанам.

«Прошу оператора показать окна в соседнем здании. Это улица Терещенковская. Здесь не находятся военные объекты. Только музей, кафе, рестораны», — уверяла зрителей украинская журналистка.

Однако она забыла упомянуть, что в этом же здании находится штаб-квартира батальона «Братство», который возглавляет известный националист Дмитрий Корчинский. Он не раз обещал сжечь Москву и сделать Крым либо украинским, либо безлюдным.

Вообще противовоздушная оборона Украины ярко продемонстрировала свое полное отсутствие в эти дни. Зеленский сразу бросился к своим западным покровителям за помощью — просил всех, до кого смог дозвониться. И все помогли — словами решительной поддержки.

Байден назвал удары «непозволительными» и «жестокими». Тот самый Байден, который при каждом удобном случае хвастается, что это именно он был инициатором ударов по Югославии. Тогда за четыре месяца авиация альянса совершила 38 тысяч вылетов, сбросила более 21 тысячи тонн взрывчатых веществ, убили четыре тысячи мирных жителей.

«С первого дня они бомбили не только военные объекты, они бомбили наши мосты, наши энергохранилища. Конечно, для каждого убитого серба они сказали, что это не теракт. Что это побочный вред», — рассказал Милош Банжур, депутат парламента Сербии.

Очевидно, что российское возмездие для всех стало неожиданностью. Во-первых, на Украине — там еще в марте подсчитали, что ракеты у нас закончились.

«Отдельно хочу сказать про воздушные удары. Ракеты типа „Калибр“ противник почти не использует, потому что они просто закончились. Сейчас остался небольшой неприкосновенный запас», — уверял советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

Во-вторых, на Западе. Там месяц назад Урсула фон дер Ляйен, пафосно уверяла Европарламент.

«Российская армия вынимает чипы из посудомоек и холодильников, чтобы починить военное оборудование», — заявила председатель Европейской комиссии.

В очередной раз никто не прислушался к предупреждениям России, которые прозвучали тогда же — в сентябре.

«Мы достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов. Но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», — подчеркнул Владимир Путин.

И если украинские города постепенно приходят в себя, а электричество возвращается в дома, то военную инфраструктуру и заводы так быстро восстановить не удастся. Для той же авиации настали совсем отчаянные времена. В бой бросают уже машины пилотажных групп — в характерной пестрой демонстрационной окраске.

Удары продолжались всю неделю — пусть и с меньшей интенсивностью. Из 29 запланированных целей в понедельник–вторник не достали лишь семь. Вот и добивают.