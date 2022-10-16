Военкор «Известий» показал, как союзные силы наказывают ВСУ за попытки наступать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) непрерывно прощупывают оборону союзных сил. Только за последние сутки было отражено три крупные попытки прорыва. По сообщениям Минобороны РФ, была пресечена попытка десанта через Днепр в направлении Запорожской атомной станции.

На самом юге в Херсонской области усиленная танками бронегруппа ВСУ попыталась продвинуться вдоль берега Днепра — из Дудчан в сторону села Мыловое. Но огнем с дистанции группу остановили и рассеяли. И, наконец, в Харьковской области благодаря разведке удалось не допустить переправы тактической группы через реку Оскол.

Большую помощь в отражении атак играют беспилотники. На этой неделе Минобороны рассказало о расширении применения барражирующих дронов типа «Ланцет». Они не очень крупные, несут до трех килограммов взрывчатки, но юркие и неуязвимые. «Ланцеты» кружат в поисках цели, а потом несутся к ней на скорости до 300 километров в час. Для атаки выбирают прежде всего легкобронированные, но крупные цели. Например, установки ПВО и артиллерийские батареи. Причем «Ланцеты» только в 2019-м представили на выставке армейских вооружений, и уже смогли довести экспериментальное изделие до серийного производства.

Беспилотники стали настоящим открытием за время спецоперации. Среди ударных отечественных дронов также необходимо отметить модель «Герань-2», которую строили с применением иранских технологий. И все-таки до последнего времени на беспилотниках лежала в основном функция разведки. Ее вели как огромные «Орионы», так и бытовые квадрокоптеры, которые можно поднять в воздух на любом открытом пятачке. Квадрокоптеры — это сейчас глаза разведки и артиллерии. Как они работают в тандеме, увидел военкор «Известий» Александр Сафиулин.

В видоискателе — участок леса, в котором засел противник. Экипаж танка Т-90 выезжает на рубеж, готовится к атаке. Последние коррективы, и звучит команда о выстреле.

«Спустя буквально 15 минут, пока мы общались с коллегами, машина вернулась с боевой задачи, цель поражена. Сейчас они получат новые указания, сделают небольшой перерыв и вновь отправятся в бой», — сообщает с места событий военкор.

Это Марьинское направление. Бойцы работают плотно, по всему участку фронта. Снарядов не жалеют — в день только у одного экипажа уходит до 150 штук.

«Сейчас выезжали на закрытые огневые позиции, проводили выстрелы. Позиции, окопы, блиндажи, укрепления, которые были организованы противником… Очень глубокая оборона у них», — рассказал командир взвода ВС РФ с позывным «Гулливер».

Кроме танковых подразделений, на Донецком фронте работает много артиллерии. Сейчас бойцам приходится стрелять из крайне опасного положения, а их орудие фактически стоит без прикрытия. Даже добраться туда непросто.

«Даже до позиции передвигаемся бегом, местность открытая, долго находиться здесь нельзя. Артиллеристам приходится, рискуя собой, работать», — говорит Александр Сафиулин.

Окраины Донецка. Выпадают буквально несколько минут тишины. Успеваем обсудить обстановку с расчетом.

«Намного активнее все стало. Противник применяет тяжелую артиллерию, так называемы „Три торопа“, HIMARS, резервы подогнали», — сообщил боец ВС РФ с позывным «Мельдоний».

В этот раз, по данным разведчиков, формирования Украины собирались провести перегруппировку. Движение заметили, а противник был уничтожен.

«Непонятно — пошли в наступление или не в наступление, но собирались пошалить. Мы методичным огнем, точечным, уничтожили БМП и живую силу противника», — сообщил офицер Народной милиции ДНР с позывным «Салыч».

Напряженная обстановка сейчас по всей линии фронта. Но, как мы убедились на собственном опыте, наши подразделения снарядов и сил не жалеют. Бьют врага и двигаются вперед.