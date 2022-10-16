Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»

Общение актрисы с партнерами по съемочной площадке испортилось после начала спецоперации по защите Донбасса.

Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала об отношениях с российскими коллегами по цеху. Подробностями она поделилась в рамках интервью YouTube-каналу «ЖВЛ».

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — сказала экранная внучка актера Федора Добронравова.

Кошмал добавила, что не намерена мириться с экс-партнерами по съемочной площадке. По ее словам, разрыв отношений произошел навсегда, поскольку другие звезды сериала не приняли ее сторону и не осудили специальную военную операцию на Украине.

Сейчас Кошмал регулярно выкладывает посты в социальных сетях, осуждая бывших друзей. Сама она говорит, что разочарована в коллегах. К слову Анна подчеркивала, что успех сериала «Сваты» заключается не в работе артистов Федора Добронравова, Татьяны Кравченко и Николая Добрынина. По ее мнению, успехом телехит обязан режиссеру Андрею Яковлеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Сватов» Инна Королева осудила Анну Кошмал, радующуюся теракту на Крымском мосту.