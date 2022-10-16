Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»
Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения со звездами сериала «Сваты»
Фото: Кадр из сериала "Сваты-6"
Общение актрисы с партнерами по съемочной площадке испортилось после начала спецоперации по защите Донбасса.
Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала об отношениях с российскими коллегами по цеху. Подробностями она поделилась в рамках интервью YouTube-каналу «ЖВЛ».
«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — сказала экранная внучка актера Федора Добронравова.
Кошмал добавила, что не намерена мириться с экс-партнерами по съемочной площадке. По ее словам, разрыв отношений произошел навсегда, поскольку другие звезды сериала не приняли ее сторону и не осудили специальную военную операцию на Украине.
Сейчас Кошмал регулярно выкладывает посты в социальных сетях, осуждая бывших друзей. Сама она говорит, что разочарована в коллегах. К слову Анна подчеркивала, что успех сериала «Сваты» заключается не в работе артистов Федора Добронравова, Татьяны Кравченко и Николая Добрынина. По ее мнению, успехом телехит обязан режиссеру Андрею Яковлеву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Сватов» Инна Королева осудила Анну Кошмал, радующуюся теракту на Крымском мосту.
- 16 окт
- Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
- 16 окт
- Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ
- 16 окт
- «Воспитательная беседа»: почему Маск передумал отключать Starlink на Украине
- 16 окт
- Репортаж с передовой: военкор «Известий» показал кадры масштабного штурма Артемовска
- 16 окт
- У противника нет шансов: как российские РСЗО защищают линии соприкосновения
- 16 окт
- Экс-скрипач «Аквариума» Решетин решил отправиться добровольцем в зону СВО
- 16 окт
- Военкор «Известий» показал, как союзные силы наказывают ВСУ за попытки наступать
- 16 окт
- «Задача выполнена»: к каким последствиям привели «чувствительные» удары по Украине
- 16 окт
- Внука певца Владимира Девятова ранили в ходе спецоперации: «Очень беспокоились»
- 15 окт
- Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине
Читайте также
57%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?