Пожар в доме Ейска после падения Су-34 потушен

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 252

Спасатели приступили к обходу квартир.

Пожар в доме Ейска после падения Су-34 потушен

Фото: © РИА Новости / Феликс Папикян

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

Пожар в доме Ейска после падения Су-34 потушен. Сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Спасатели приступили к обходу квартир пострадавшего жилого дома. Угрозы обрушения конструкции здания нет. Отмечается, что самолет упал рядом с девятиэтажкой.

По последним данным, погибло три человека. Число пострадавших разнится от десяти до 19 человек. Точно известно, что среди них трое детей и одна беременная женщина. На помощь в работе с пострадавшими вылетели специалисты из краевого ожогового центра. Жители дома, в котором, предварительно, проживали около 600 человек эвакуированы в ближайшие гостиницы и детский лагерь.

В причинах произошедшего будут разбираться военные следователи. Возбуждено уголовное дело. В Минобороны РФ подчеркнули, что истребитель-бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Пилотам удалось катапультироваться. Взрывы, которые слышали многие очевидцы, наиболее вероятно от штатных тепловых ловушек.

Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске
18 окт
Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
17 окт
Режим ЧС ввели на месте крушения Су-34 в Ейске
17 окт
Место крушения Су-34 в Ейске сняли на видео с коптера
17 окт
Шесть человек не выходят на связь после крушения Су-34 в Ейске
17 окт
Катапультировавшийся из Су-34 летчик приземлился рядом с местом крушения
17 окт
Угрозы обрушения жилого дома после крушения Су-34 в Ейске нет
17 окт
Власти Краснодарского края сообщили о трех погибших при ЧП в Ейске
17 окт
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске локализован, остатки самолета потушены
17 окт
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске возросло до двух человек
17 окт
По факту крушения Су-34 на жилой дом в Ейске возбуждено уголовное дело
+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.76
-1.30 60.56
-1.91
Самые хитрые и подлые знаки Зодиака: кто из них готов «идти по головам»

Последние новости

0:58
Здоровая старость: какие привычки помогут стать долгожителем
0:45
Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»
0:23
Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
0:12
Звезда «Дома-2» Ефременкова обрадовалась двухчасовому сну детей: «У нас рекорд»
23:58
Режим ЧС ввели на месте крушения Су-34 в Ейске
23:47
«Разложение основ России»: как Запад использует молодежь в угоду своим целям

Сейчас читают

Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
Репортаж из-под огня: бойцы «Пятнашки» держат позиции на передовой
Как по переписке понять, что женщина общается со слабым мужчиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика