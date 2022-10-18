Опубликовано видео с обучением мобилизованных ночной стрельбе из танков

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Мотострелки, артиллеристы и танкисты проходят специальную подготовку и восстанавливают боевые навыки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В учебных центрах Минобороны продолжают готовить мобилизованных. Интенсивную подготовку проходят мотострелки, артиллеристы и танкисты.

Под контролем инструкторов резервисты вспоминают боевые навыки и отрабатывают сценарии реального боя. В том числе, ночью.

С расстояния двух километров экипажи Т-80 бронебойными и осколочно-фугасными снарядами (ОФС) уничтожили мишени, которые имитируют танки и гранатометные расчеты противника.

А боевые разведывательные машины поразили цели на дистанции до 900 метров.

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Специальная военная операция России
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