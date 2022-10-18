Опубликовано видео с обучением мобилизованных ночной стрельбе из танков
Мотострелки, артиллеристы и танкисты проходят специальную подготовку и восстанавливают боевые навыки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
В учебных центрах Минобороны продолжают готовить мобилизованных. Интенсивную подготовку проходят мотострелки, артиллеристы и танкисты.
Под контролем инструкторов резервисты вспоминают боевые навыки и отрабатывают сценарии реального боя. В том числе, ночью.
С расстояния двух километров экипажи Т-80 бронебойными и осколочно-фугасными снарядами (ОФС) уничтожили мишени, которые имитируют танки и гранатометные расчеты противника.
А боевые разведывательные машины поразили цели на дистанции до 900 метров.
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