Опубликовано видео с обучением мобилизованных ночной стрельбе из танков

В учебных центрах Минобороны продолжают готовить мобилизованных. Интенсивную подготовку проходят мотострелки, артиллеристы и танкисты.

Под контролем инструкторов резервисты вспоминают боевые навыки и отрабатывают сценарии реального боя. В том числе, ночью.

С расстояния двух километров экипажи Т-80 бронебойными и осколочно-фугасными снарядами (ОФС) уничтожили мишени, которые имитируют танки и гранатометные расчеты противника.

А боевые разведывательные машины поразили цели на дистанции до 900 метров.