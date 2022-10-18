Суд над боевиком украинского нацбата «Айдар»* продолжится в ноябре

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Анна Свотина
Анна Свотина 54

Ростовский суд в деле украинского боевика Дениса Мурыги** объявил перерыв до 9 ноября

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Судебные заседания по делу русофоба и националиста Дениса Мурыги** продолжатся 9 ноября.

Украинский боевик-националист Денис Мурыга**, который является заместителем командира штурмового батальона «Айдар»*, на протяжении пяти месяцев находится под арестом в Ростове. Его подозревают в подрыве конструкций моста в Луганской Народной Республике (ЛНР). Тогда диверсия привела к гибели часовых республиканской народной милиции.

Боевика поймали на российской границе, когда он пытался въехать в Ростовскую область. Мурыга проходит по уголовной статье за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования.

Запланированное на 18 октября слушание по делу украинского националиста Южный окружной военный суд решил перенести на более позднюю дату. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В процессе объявлен перерыв до 9 ноября 10:00 московскому времени. По объективным причинам не был сформирован состав суда», — пояснили специалисты.

В результате следственных мероприятий было установлено, что боевик в 2015 году вступил в незаконное вооруженное формирование «Айдар». Он получил обмундирование, боеприпасы и прошел спецподготовку. Террорист также имеет двойное гражданство. По документам он является гражданином России и Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что замкомандира «Айдара»* Дениса Мурыгу** арестовали в Ростове-на-Дону.

* — признан в РФ террористической организацией.

** — внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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