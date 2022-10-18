Суд над боевиком украинского нацбата «Айдар»* продолжится в ноябре
Ростовский суд в деле украинского боевика Дениса Мурыги** объявил перерыв до 9 ноября
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
Судебные заседания по делу русофоба и националиста Дениса Мурыги** продолжатся 9 ноября.
Украинский боевик-националист Денис Мурыга**, который является заместителем командира штурмового батальона «Айдар»*, на протяжении пяти месяцев находится под арестом в Ростове. Его подозревают в подрыве конструкций моста в Луганской Народной Республике (ЛНР). Тогда диверсия привела к гибели часовых республиканской народной милиции.
Боевика поймали на российской границе, когда он пытался въехать в Ростовскую область. Мурыга проходит по уголовной статье за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования.
Запланированное на 18 октября слушание по делу украинского националиста Южный окружной военный суд решил перенести на более позднюю дату. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В процессе объявлен перерыв до 9 ноября 10:00 московскому времени. По объективным причинам не был сформирован состав суда», — пояснили специалисты.
В результате следственных мероприятий было установлено, что боевик в 2015 году вступил в незаконное вооруженное формирование «Айдар». Он получил обмундирование, боеприпасы и прошел спецподготовку. Террорист также имеет двойное гражданство. По документам он является гражданином России и Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что замкомандира «Айдара»* Дениса Мурыгу** арестовали в Ростове-на-Дону.
* — признан в РФ террористической организацией.
** — внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ.
- 18 окт
- Минобороны РФ сообщило о пресечении трех попыток прорыва обороны со стороны ВСУ
- 18 окт
- Стали известны масштабы ущерба энергетической инфраструктуре Украины
- 18 окт
- Офис Зеленского: объект энергообеспечения Киева был поражен трижды
- 18 окт
- Даже не 30 серебренников: прибыль уехавших из РФ артистов упадет в десятки раз
- 18 окт
- Опубликовано видео с обучением мобилизованных ночной стрельбе из танков
- 18 окт
- Дуэль, огонь на себя! Снайперы морской пехоты ТОФ рассказали о своих тактиках
- 18 окт
- Расчеты «Тор» отбили атаку ВСУ и уничтожили ракету натовского образца — видео
- 18 окт
- В офисе Зеленского признали бессилие украинской ПВО перед Россией
- 18 окт
- Невидим и опасен: ВСУ оказались бессильны против российской «Герани»
- 18 окт
- Откровения ВСУшника о стрельбе по дронам в жилых районах смутили телеведущих
Читайте также
93%
-1.30 60.56
-1.91
Нашли ошибку?