Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео
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Самолет загорелся еще до столкновения с жилым домом.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео. На кадрах видно, что самолет загорелся еще до столкновения с жилым домом.
Новость дополняется.
Обломки потерпевшего крушения самолета Су-34.
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