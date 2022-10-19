Нам нужна одна победа: жители ЛНР ждут скорого завершения спецоперации

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 172

Жители ЛНР уверены в успехе спецоперации России на Украине

Нам нужна одна победа: жители ЛНР ждут скорого завершения спецоперации

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Специальная военная операция России

Они уверены, что достигнуть цели удастся благодаря мобилизованным силам России.

Жители Луганской народной республики (ЛНР) верят в скорое завершение спецоперации и не сомневаются, что победа по ее итогам обязательно будет за Россией. Так, в частности, считает и Елизавета из города Сватово.

Она уверена, что достигнуть поставленных целей военным удастся благодаря мобилизованным силам. Сейчас их помощь особенно нужна бойцам ЛДНР, которые последние восемь лет вели оборонительную войну, и она их сильно изматывала.

«Теперь они воюют вместе с пришедшими на помощь российскими солдатами. Чем больше людей, тем быстрее будет достигнута победа», — цитирует жительницу ЛНР издание URA.RU.

В заключение она подчеркнула, что правда в этом противостоянии обязательно восторжествует.

«Правда на нашей стороне, с нами Бог, значит, победа тоже будет за нами», — подытожила Лиза.

Как известно, в рамках спецоперации в России за последний месяц мобилизовано порядка 222 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия стартовали 21 сентября, данное решение власти страны приняли для защиты ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивается к Херсонской области.

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