Стремоусов заявил о десятках тысяч боевиков ВСУ вблизи Херсонской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

Чиновник заверил, что город не будет сдан.

Стремоусов заявил о десятках тысяч боевиков ВСУ вблизи Херсонской области

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России

Живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивается к Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области. Также, как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается», — сказал чиновник в эфире «Соловьев Live».

До этого в Telegram-канале Стремоусов заявлял о возможном переходе Незалежной к наступлению на Херсон. Он рекомендовал мирным людям эвакуироваться, заверив, что город не будет сдан.

Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов в конце февраля. Позже в РФ была объявлена частичная мобилизация для обеспечения безопасности россиян, а также защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Также был проведен референдум о вступлении в состав России четырех регионов: Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда решили переместить часть жителей Херсонской области.

Тема:
Специальная военная операция России
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