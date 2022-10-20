Артиллерия ВС РФ поразила укрепрайон ВСУ в районе Авдеевки

Российская артиллерия бьет сейчас по позициям ВСУ в районе Авдеевки и поселка Опытное. Это буквально в 20 километрах от Донецка. И оттуда так часто обстреливают мирных жителей. В том числе прилетают снаряды НАТОвского калибра. Наш военкор Александр Сафиулин передает подробности с передовой.

По позиции передвигаться скоплением точно нельзя, лучше по двое, по трое — летают беспилотники, можно попасть под обстрел. К боевым машинам «Град» по полю идем с командиром батареи с позывным «Захар». Рассказывает про изменения в тактике контрбатарейной борьбы ВСУ — отвечать противник стал реже.

«Чем отрабатывают обычно? — Последние прилеты по нам были, скорее всего, 152-м калибром. Был большой сноп искр. Звук такой — не спутаешь», — рассказывает он.

Тем временем, подразделение уже готовится к работе. Машины выставляются в поле. Вдали от ближайших населенных пунктов.

Как мы видим, у машины заряжен полный пакет. Значит, работа будет очень интенсивной. Направлено в сторону Авдеевки — Опытного. Так уже несколько дней продолжается поражение позиций противника. Машина не одна. Пока экипаж разворачивает башню орудия, командир получает данные цели.

Координаты получены, цель — укрепрайон противника, сейчас наводят орудие. После по команде начнется огонь. Работать будет только одна машина.

После выстрела за дело берется разведка, наблюдает за попаданием. Укрепление поражено, но поступили новые указания. Бьют несколько раз — двойками. После первых залпов — очередная проверка цифр и слежка за передвижением противника, который в спешке начал менять укрытие. Еще залп.

На сегодня все цели поражены. Батарея маскирует машины и уходит в укрытие ждать новых команд.