Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу

Всех разместили в санаториях и оздоровительных центрах. Сама дорога, по словам людей, была легкой.

Многие жители Херсона на время решили покинуть регион. Несколько поездов с людьми прибыли в Анапу.

Вынужденных переселенцев встречали уже на вокзале. Всех разместили в санаториях и оздоровительных центрах. Сама дорога, по словам людей, была легкой.

Всего в Краснодарском крае сейчас находятся около трех тысяч жителей Херсонской области. Людям помогают с трудоустройством и восстановлением документов.