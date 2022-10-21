Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу

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В Анапу прибывают поезда с уехавшими из Херсона жителями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Всех разместили в санаториях и оздоровительных центрах. Сама дорога, по словам людей, была легкой.

Многие жители Херсона на время решили покинуть регион. Несколько поездов с людьми прибыли в Анапу.

Вынужденных переселенцев встречали уже на вокзале. Всех разместили в санаториях и оздоровительных центрах. Сама дорога, по словам людей, была легкой.

Всего в Краснодарском крае сейчас находятся около трех тысяч жителей Херсонской области. Людям помогают с трудоустройством и восстановлением документов.

Тема:
Специальная военная операция России
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