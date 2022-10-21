Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу
В Анапу прибывают поезда с уехавшими из Херсона жителями
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru
Всех разместили в санаториях и оздоровительных центрах. Сама дорога, по словам людей, была легкой.
Многие жители Херсона на время решили покинуть регион. Несколько поездов с людьми прибыли в Анапу.
Вынужденных переселенцев встречали уже на вокзале. Всех разместили в санаториях и оздоровительных центрах. Сама дорога, по словам людей, была легкой.
Всего в Краснодарском крае сейчас находятся около трех тысяч жителей Херсонской области. Людям помогают с трудоустройством и восстановлением документов.
- 21 окт
- Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ
- 21 окт
- Цунами, выброс радиации и тысячи жертв: чем опасен подрыв Киевом Каховской ГЭС
- 21 окт
- WР: на Украине не хватает систем ПВО
- 21 окт
- В Харькове произошла серия взрывов
- 21 окт
- Украинский пленный Катранич заявил, что Киев несамостоятелен в своих решениях
- 21 окт
- Военкор «Известий» показал, как зенитный комплекс «Тор» уничтожил рой БПЛА врага
- 21 окт
- Репортаж с передовой: силы ВДВ пошли на штурм на артемовском направлении
- 21 окт
- BFM ТV отключил прямой эфир журналистки после слов об обстреле Херсона боевиками ВСУ
- 20 окт
- Боевая подготовка и уничтожение ВСУ в зоне спецоперации: лучшее видео за сегодня
- 20 окт
- И нашим и вашим: почему Турция продает Украине боевые беспилотники
Читайте также
78%
-0.09 60.44
0.33
Нашли ошибку?