Удары «Искандера» и экипажей Ка-52: лучшее видео из зоны СВО за сегодня

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 42

Профессиональные военные активно поражают укрепрайоны и бронетехнику боевиков ВСУ в зоне спецоперации, а мобилизованные россияне обучаются на полигонах в России.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса. Тем временем мобилизованные россияне проходят боевую подготовку на полигонах в России. 5-tv.ru публикует лучшее видео за день с участием военнослужащих.

Так, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». С его помощью был нанесен точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре ВСУ — цель была ликвидирована.

Успеха достигли и экипажи вертолетов Ка-52. Во время боевого вылета летчики выполнили пуски ракет по укрепрайонам националистов и их бронетехнике. Разведывательно-ударные вертолеты также сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Также в Минобороны РФ показали, как проходит подготовка мобилизованных россиян. Они выполнили стрельбы из 122-миллимитровых минометов «Сани» на полигоне в Забайкалье. В Бурятии призванные граждане учились поражать бронетехнику противника из противотанковых ракетных комплексов. В Калининградской области прошли стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с передовой — силы ВДВ пошли на штурм на артемовском направлении.

Тема:
Специальная военная операция России
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