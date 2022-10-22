На Каховской ГЭС увеличили сброс воды для минимизации ущерба от возможного разрушения
С начала специальной военной операции Каховская ГЭС не переставала функционировать. Однако украинские националисты день за днем грозятся ее уничтожить.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм
Глава Новокаховского района Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает осуществлять свою работу. Об этом Леонтьев рассказал в YouTube-шоу.
По словам главы административного округа, власти устали подсчитывать количество атак на станцию. Но самое главное — Каховская ГЭС продолжает выполнять свои задачи и работает без пауз. Примечательно, что с начала специальной военной операции ГЭС ни разу не переставала функционировать.
«Гидроэлектростанция подвергается ударам ежедневно. Вчера было или пять, или шесть обстрелов, знаете, мы перестали считать, и все они в основном направлены на гидроэлектростанцию», — прокомментировал Леонтьев.
По словам главы Новокаховского района, предпринимаются все необходимые меры, чтобы осуществить безопасность станции. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, ущерб будет минимизирован, насколько это представится возможным.
«Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий воды, которая хлынет вниз по течению, было меньше», — заявил Леонтьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина дала ложное сообщение о минировании Каховской ГЭС Россией, чтобы в случае экологической катастрофы избавить себя от ответственности перед миром.
- 22 окт
- Масштабы катастрофы нарастают: политолог о ситуации в энергосистеме Украины
- 22 окт
- Нет света в конце тоннеля: как Украина будет выживать без электричества
- 22 окт
- Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной
- 22 окт
- ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для группировки войск ВСУ «Днепр»
- 22 окт
- ВС РФ уничтожили цеха предприятия по производству ракет «Нептун» в Харькове
- 22 окт
- Голливудские приемы — политолог о роли десантников США на границе с Украиной
- 22 окт
- CBS News: американская дивизия «Кричащие орлы» готова войти на Украину
- 22 окт
- Герои спецоперации: в Минобороны рассказали о подвигах российских солдат
- 22 окт
- Помешать любой ценой: в США ставят целью не допустить успеха РФ в спецоперации
- 22 окт
- Бойцы ВДВ уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Читайте также
81%
-0.30 59.84
-0.60
Нашли ошибку?