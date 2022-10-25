Российские военные захватили САУ украинских боевиков

Технику ВСУ, которая хотя бы частично уцелела после наступления союзных сил, забирают в качестве трофеев. После чего танки и самоходные артиллерийские установки служат в боях против своих же бывших владельцев. Кирилл Ольков — о том, как украинские военные помогают России пополнять парк боевой техники.

Боевой путь этой обездвиженной самоходной артиллерийской установки (САУ) был недолгим. Трофейная украинская САУ — в плену у российских военнослужащих. Еще послужит в боях.

Характерная пиксельная раскраска. Трофей станет донором — разберут на запчасти. Подбитую гаубицу ВСУ при отступлении просто бросили на поле сражения. Российским военнослужащим она досталась без единого выстрела.

«Те места, когда уже противник отошел на расстояние для нас, чтобы мы смогли загрузить ее, так как она не на ходу, лебедкой надо… Это время… Эвакуируется», — поясняет командир ремроты с позывным «Исток».

Броню перекрашивают, внутренности боевой машины разбирают на запчасти: механики достают двигатель, снимают узлы и агрегаты. Каждую уцелевшую деталь пересобирают и пускают в дело.

Танк Т-80 тоже трофей. Вот попадания от осколков, а вот башня целая

«С данного танка демонтирована силовая установка, которая в дальнейшем будет восстановлена до идеала установлена на наш танк и он поедет на передний край».

Всего каких-то пара часов и двигатель, который работал на «врага», приводит в движение российский танк. С орудием тоже самое. Заменить пушку недолго, впрочем, без сложностей не обходится.

«Были заменены противооткатные устройства, которые отвечают за ствол. Самое сложное разобраться с затвором бывает заклинивают», — говорит военнослужащий РФ с позывным «Казбек».

Для этого военнослужащие восточного округа и проводят тестовые испытания российских боевых машин после апгрейда. В реальном бою — важна каждая мелочь, а его исход чаще всего зависит от боеспособности тяжелой техники.