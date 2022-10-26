«Ураганы» сметают все: как армия России уничтожает позиции укротеррористов
Российские РСЗО «Ураган» уничтожили укрепрайоны укротеррористов в Незалежной
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
За время СВО расчеты уничтожили более 100 целей. Личный состав награжден медалями.
Российские системы залпового огня «Ураган» поразили укрепрайоны, склады с боеприпасами и бронетехнику ВСУ. Некоторые расчеты за время специальной военной операции уничтожили уже больше 100 целей, а их личный состав награжден медалями. Именно благодаря «Ураганам» вперед продвигаются штурмовые группы, мотострелки и другие подразделения.
Свои задачи выполняет и группа огневого прикрытия разных подразделений российский армии. Бойцы сопровождают на вертолетах колонны техники, обеспечивают доставку десанта и грузов. Все полеты проходят на предельно малой высоте, чтобы противник не мог обнаружить и открыть ответный огонь.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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