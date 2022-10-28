Следствие завершило расследование дела Алека Болдуина об убийстве оператора: кто виноват?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 942

Следствие завершило расследование дела Алека Болдуина об убийстве оператора

Следствие завершило расследование дела Алека Болдуина об убийстве оператора: кто виноват?

Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Почти месяц назад сообщалось, что актер и семья погибшей достигли некого соглашения по поводу иска. Возможно, оно убережет знаменитость от наказания.

В США завершили расследование дела об убийстве кинооператора Галины Хатчинс актером Алеком Болдуином на съемах фильма «Ржавчина» в октябре прошлого года. Спустя год офис шерифа округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико передал собранные документы метсному прокурору.

«Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений», — сообщило издание Los Angeles Times.

В переданных документах отметили, что они так и не пришли к единому мнению, есть ли необходимость предъявлять обвинения актеру в связи с трагедией.

К слову, трагедия с Болдуином случилась 21 октября во время съемок картины. В момент тренировки актера с оружием по неизвестным причинам винтовка выстрелила не холостыми патронами, а настоящими. В результате оператор погибла, а режиссер Джоэл Соуз, стоявший за ней был ранен. Спустя пару дней его выписали из больницы. Болдуина задержали, допросили и отпустили.

Родственники погибшей подали в суд на знаменитость. Близкие обвиняли актера в халатности, но почти месяц назад стало известно, что они намерены отозвать сой иск. Якобы актеру удалось прийти к некому соглашению с родными. На каких условиях им удалось договориться, не сообщалось. Однако вдовец Хатчинс Мэтью отмечал, все стороны признают — произошедшее было несчастным случаем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием Анны Большовой.

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