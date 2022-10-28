Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»
Бывший сотрудник ЗАЭС назвал причиной киевских провокаций «грязной бомбой» шумиху
Фото: © РИА Новости / Виктор Драчев
Работник Запорожской АЭС был уволен руководством Украины за пророссийские взгляды.
Причины киевских провокаций «грязной бомбой» раскрыл экс-сотрудник Запорожской АЭС (ЗАЭС) в беседе с URA.RU. По его словам, все кроется в потенциальной информационной шумихе вокруг данного события. При этом физический ущерб от «грязной бомбы» будет минимальным. В частности, речь идет о физических разрушениях и последствиях применения такого оружия.
«Поднимется большой информационный шум, который может повлечь за собой новые выгоды для украинских властей», — сказал собеседник корреспонденту издания.
К слову, бывший сотрудник предприятия был уволен руководством Незалежной в связи с пророссийскими взглядами. До этого власти РФ предупреждали Запад и СНГ об опасности использования украинской стороной «грязной бомбы» в конфликте. Киевский режим при этом отвергает все обвинения. Проверками данных о таком оружии на Украине занимается Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ). Соответствующее заявление делал директор организации Рафаэль Гросси. Он также отмечал, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Путин о спорах по ЗАЭС.
- 28 окт
- Только так: Венгрия согласна, что Россия — гарант независимости Украины
- 28 окт
- Неугомонные: Вашингтон продолжит помогать Украине
- 28 окт
- В Киеве и трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
- 27 окт
- Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского
- 26 окт
- «Ураганы» сметают все: как армия России уничтожает позиции укротеррористов
- 25 окт
- Протестующие заблокировали дороги в Румынии, выступая против помощи Украине
- 25 окт
- Несколько тысяч немцев вышли на протесты против политики Германии по Украине
- 22 окт
- Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной
- 22 окт
- CBS News: американская дивизия «Кричащие орлы» готова войти на Украину
- 16 окт
- Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
Читайте также
93%
-0.07 61.57
1.11
Нашли ошибку?