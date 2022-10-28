Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»

Работник Запорожской АЭС был уволен руководством Украины за пророссийские взгляды.

Причины киевских провокаций «грязной бомбой» раскрыл экс-сотрудник Запорожской АЭС (ЗАЭС) в беседе с URA.RU. По его словам, все кроется в потенциальной информационной шумихе вокруг данного события. При этом физический ущерб от «грязной бомбы» будет минимальным. В частности, речь идет о физических разрушениях и последствиях применения такого оружия.

«Поднимется большой информационный шум, который может повлечь за собой новые выгоды для украинских властей», — сказал собеседник корреспонденту издания.

К слову, бывший сотрудник предприятия был уволен руководством Незалежной в связи с пророссийскими взглядами. До этого власти РФ предупреждали Запад и СНГ об опасности использования украинской стороной «грязной бомбы» в конфликте. Киевский режим при этом отвергает все обвинения. Проверками данных о таком оружии на Украине занимается Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ). Соответствующее заявление делал директор организации Рафаэль Гросси. Он также отмечал, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Путин о спорах по ЗАЭС.