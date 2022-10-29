Экономист из США заявил о фактическом начале третьей мировой войны
Der Spiegel: экономист Рубини посчитал, что третья мировая война уже фактически началась
Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru
Такое мнение выразили и некоторые обозреватели, аргументируя его размещением американского десанта в Румынии.
Третья мировая война по факту уже началась. Об этом заявил американский экономист Нуриэль Рубини в беседе с немецким изданием Der Spiegel.
«Я был в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда (МВФ). Историк экономики Найл Фергюсон сказал в своей речи, что нам повезет, если мы получим экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х», — сказал Рубини.
С его слов, советники по национальной безопасности беспокоятся из-за вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис, а также возможного конфликта между Ираном и Израилем. Также Рубини упомянул информацию, что американская администрация в ожидании, что Китай рано или поздно «нападет» на Тайвань.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве», — заключил экономист.
До этого обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али посчитал, что размещение на румынской территории 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что математик Афган назвал год возможного начала третьей мировой войны.
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