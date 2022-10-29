Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»

В Минобороны заявили о подготовке взрывов на российских газопроводах британскими спецслужбами.

Король Великобритании Карл III выдал причастность британских спецслужб к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», наградив двух офицеров за проведение операции за границей. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный историк Юрий Кнутов.

«Подозрение, что британцы имеют отношение к подрыву «Северного потока», возникло после того, как Карл III, новый король Великобритании, наградил двух офицеров ВМС Великобритании достаточно высокими наградами за проведение операции вне пределов страны. Уже тогда возникла мысль, что эти офицеры осуществляли диверсию в районе «Северного потока», — сказал эксперт.

Он добавил, что украинский спецназ для осуществления диверсии на газопроводах обучали американские «морские котики». Происходило это год назад в Румынии. По словам Кнутова, украинские боевики тренировались высадке и проникновению на аэродром, подрывам линий электропередач (ЛЭП) и мостов.

«Поэтому почерк тут просматривается один и тот же. Тут вопросов не возникает», — резюмировал эксперт.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что британцы спланировали и приняли участие в реализации диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море 26 сентября 2022 года.

По данным российского оборонного ведомства, те же спецслужбы Британии подготовили попытку теракта в отношении базирующихся в Севастополе кораблей Черноморского флота и гражданских судов. При этом исполнителями были военнослужащие 73-го специального центра морских операций ВСУ, обучением которых и занимаются представители ВМС Великобритании в городе Очакове Николаевской области.

Ранее 5-tv.ru показал видео с повреждениями на «Северном потоке» в результате диверсии.