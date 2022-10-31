Мэр Северодонецка Моргунов: ВС РФ добиваются прекращения агрессии ВСУ
По словам главы Северодонецка, украинские националисты оставляют после себя «каменный век».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Бандитские действия украинских боевиков несут лишь смерть и разрушения. Националисты оставляют после себя убитых мирных жителей и «пепелище» обстрелянных городов. Глава Северодонецка Николай Моргунов заявил, что в этом главное отличие обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) от точечных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). По сообщениям URA.RU, мэр города подчеркнул, что цель обстрелов, которые проводят российские военные, заключаются в прекращении огня со стороны боевиков и иностранных наемников. Противник же, понимая, что он вынужден отступать, выжигает все дотла.
«Между этими обстрелами нет ничего общего, потому что сегодня точечные удары приходятся по объектам энергоснабжения и их цель — добиться прекращения агрессии на Северодонецк, ЛНР и ДНР. И совсем другие вещи — когда полностью уничтожаются наши города», — считает мэр Северодонецка.
Причину подобной жестокости со стороны киевского режима Моргунов видит в нежелании националистов принять тот факт, что освобожденные Россией города будут мирно жить и развиваться.
«Это серьезное расстройство, поэтому они (ВСУ — прим. ред.) делают все для того, чтобы не допустить приведения города в надлежащее состояние. Но за нами всегда была Россия, — а это мощная держава, которая своих не бросает», — подытожил глава Северодонецка.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к стране и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что иностранный наемник, который воевал на стороне украинских боевиков был ликвидирован под Северодонецком.
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