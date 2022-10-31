Передовые технологии: механики Росгвардии ремонтируют боевую технику в зоне СВО
Специалисты-механики Росгвардии ремонтируют поврежденные в ходе спецоперации БТР и боевые машины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Профессионалы чинят бронеавтомобили «Тигр» и боевые машины пехоты. Меняют броню, электрику и все это — прямо на передовой.
Специалисты-механики Росгвардии возвращают в строй технику, поврежденную во время спецоперации. Чинят бронеавтомобили «Тигр» и боевые машины пехоты. Меняют броню, электрику и все это — прямо на передовой. Подробнее обо всем расскажет Даниил Левин.
БТР весит 14 тонн и при этом так легко визуально он поднимается наверх. Совсем скоро его эвакуируют в безопасное место. На базе сломавшуюся машину уже ждут специалисты-механики Росгвардии. Быстро перебирают сломавшийся двигатель. Поршни — размером с литровую банку — накаляют, идеально обтачивают. В этот же момент другие мастера проверяют вооружение.
Здесь росгвардейцы ремонтируют и электрику. В военных машинах сотни таких проводов. Нужно проверить каждый.
В этом здании всегда очень громко, и работа в прямом смысле кипит. Рядом готовят шины. Без резиновой камеры покрышка плотно прилегает к диску.
«На „Тигре“ из двух стартеров собрали один, сделали. Пришлось что-то подпилить болгаркой, что-то где-то подварить, поставили — машина уехала!» — рассказал командир ремонтной группы группировки Росгвардии.
За ремонтом бронетранспортера наблюдает и дает подсказки механик-водитель Александр Медведев. В свои пятьдесят шесть он вызвался участвовать в спецоперации добровольцем. С правами категории С быстро освоил многотонную технику.
«На работе все ждут меня и когда я приеду. Жена сказала: «Надо, значит, — надо. Все нормально, ждет!», — рассказал механик-водитель отряда спецназначения Росгвардии Александр Медведев.
Но прямо сейчас мастерство Александра нужно сослуживцам. Даже с самыми сложными поломками техники Росгвардии справляются очень быстро. Так что уже через пару дней этот БТР отправится на очередное задание.
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