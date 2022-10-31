Передовые технологии: механики Росгвардии ремонтируют боевую технику в зоне СВО

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Специалисты-механики Росгвардии ремонтируют поврежденные в ходе спецоперации БТР и боевые машины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Профессионалы чинят бронеавтомобили «Тигр» и боевые машины пехоты. Меняют броню, электрику и все это — прямо на передовой.

Специалисты-механики Росгвардии возвращают в строй технику, поврежденную во время спецоперации. Чинят бронеавтомобили «Тигр» и боевые машины пехоты. Меняют броню, электрику и все это — прямо на передовой. Подробнее обо всем расскажет Даниил Левин.

БТР весит 14 тонн и при этом так легко визуально он поднимается наверх. Совсем скоро его эвакуируют в безопасное место. На базе сломавшуюся машину уже ждут специалисты-механики Росгвардии. Быстро перебирают сломавшийся двигатель. Поршни — размером с литровую банку — накаляют, идеально обтачивают. В этот же момент другие мастера проверяют вооружение.

Здесь росгвардейцы ремонтируют и электрику. В военных машинах сотни таких проводов. Нужно проверить каждый.

В этом здании всегда очень громко, и работа в прямом смысле кипит. Рядом готовят шины. Без резиновой камеры покрышка плотно прилегает к диску.

«На „Тигре“ из двух стартеров собрали один, сделали. Пришлось что-то подпилить болгаркой, что-то где-то подварить, поставили — машина уехала!» — рассказал командир ремонтной группы группировки Росгвардии.

За ремонтом бронетранспортера наблюдает и дает подсказки механик-водитель Александр Медведев. В свои пятьдесят шесть он вызвался участвовать в спецоперации добровольцем. С правами категории С быстро освоил многотонную технику.

«На работе все ждут меня и когда я приеду. Жена сказала: «Надо, значит, — надо. Все нормально, ждет!», — рассказал механик-водитель отряда спецназначения Росгвардии Александр Медведев.

Но прямо сейчас мастерство Александра нужно сослуживцам. Даже с самыми сложными поломками техники Росгвардии справляются очень быстро. Так что уже через пару дней этот БТР отправится на очередное задание.

Тема:
Специальная военная операция России
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