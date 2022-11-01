Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ
По итогам частичной мобилизации в зону спецоперации отправлены 87 тысяч человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Денежное довольствие мобилизованных зависит от должности, но оно должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц.
Сегодня Сергей Шойгу рассказал о том, как именно работают наши вооруженные силы по стратегическим объектам ВСУ и критической инфраструктуре. Главная цель — снижение военного потенциала Украины. Удары наносятся высокоточным оружием, что исключает гибель мирных людей.
Только за последние две недели наши военные уничтожили две сотни иностранных наемников, большое количество танков и другой бронетехники, а также две установки HIMARS. Киевский режим в свою очередь целенаправленно бьет по мирному населению и социальным объектам.
«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи.
Сознательно наносятся прицельные удары по скоплениям гражданского населения. Отражаем атаки средств воздушного нападения противника. За последние десять дней перехвачено более двухсот реактивных снарядов HIMARS», — рассказал Шойгу.
Рассказал Шойгу и об итогах частичной мобилизации. Как и было запланировано, призваны 300 тысяч человек. Из них 87 тысяч после подготовки направлены в зону спецоперации. Денежное довольствие мобилизованных зависит от должности, но оно должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц. Также сегодня стало известно, что Владимир Путин, как и планировал накануне, посоветовался с юристами по поводу указа о завершении частичной мобилизации. Он не нужен. Точка поставлена, все мероприятия в рамках частичной мобилизации официально завершены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- 1 нояб
- На грани тьмы: энергии на Украине хватит на месяц
- 1 нояб
- «Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона
- 1 нояб
- Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда
- 1 нояб
- За что боролись, на то и напоролись: как РФ накажет Украину за срыв зерновой сделки
- 1 нояб
- Выжигают огнеметами и добивают артиллерией: кадры наступления ВС РФ под Лисичанском
- 1 нояб
- Мощные удары авиации под прикрытием ЗРК: лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 нояб
- МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого блока
- 31 окт
- Назаров высказался о Галкине* и других уехавших звездах: «Отсутствие совести»
- 31 окт
- Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября
- 31 окт
- Передовые технологии: механики Росгвардии ремонтируют боевую технику в зоне СВО
Читайте также
75%
-0.19 60.97
-0.15
Нашли ошибку?