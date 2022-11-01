Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ

Эфирная новость 33

По итогам частичной мобилизации в зону спецоперации отправлены 87 тысяч человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Денежное довольствие мобилизованных зависит от должности, но оно должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Сегодня Сергей Шойгу рассказал о том, как именно работают наши вооруженные силы по стратегическим объектам ВСУ и критической инфраструктуре. Главная цель — снижение военного потенциала Украины. Удары наносятся высокоточным оружием, что исключает гибель мирных людей.

Только за последние две недели наши военные уничтожили две сотни иностранных наемников, большое количество танков и другой бронетехники, а также две установки HIMARS. Киевский режим в свою очередь целенаправленно бьет по мирному населению и социальным объектам.

«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи.
Сознательно наносятся прицельные удары по скоплениям гражданского населения. Отражаем атаки средств воздушного нападения противника. За последние десять дней перехвачено более двухсот реактивных снарядов HIMARS», — рассказал Шойгу.

Рассказал Шойгу и об итогах частичной мобилизации. Как и было запланировано, призваны 300 тысяч человек. Из них 87 тысяч после подготовки направлены в зону спецоперации. Денежное довольствие мобилизованных зависит от должности, но оно должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц. Также сегодня стало известно, что Владимир Путин, как и планировал накануне, посоветовался с юристами по поводу указа о завершении частичной мобилизации. Он не нужен. Точка поставлена, все мероприятия в рамках частичной мобилизации официально завершены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тема:
Специальная военная операция России
1 нояб
На грани тьмы: энергии на Украине хватит на месяц
1 нояб
«Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона
1 нояб
Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда
1 нояб
За что боролись, на то и напоролись: как РФ накажет Украину за срыв зерновой сделки
1 нояб
Выжигают огнеметами и добивают артиллерией: кадры наступления ВС РФ под Лисичанском
1 нояб
Мощные удары авиации под прикрытием ЗРК: лучшее видео из зоны СВО за день
1 нояб
МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого блока
31 окт
Назаров высказался о Галкине* и других уехавших звездах: «Отсутствие совести»
31 окт
Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября
31 окт
Передовые технологии: механики Росгвардии ремонтируют боевую технику в зоне СВО
+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

20:57
Психолог заявила о пользе сна и секса при быстрой утомляемости
20:42
Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ
20:27
Бургерные баталии: Тимати судится с партнерами по бизнесу
20:11
Типы женской дружбы: какие вы подруги
19:55
«День сурка»: как живут сестры Хачатурян после убийства отца
19:39
В музее Мелитополя обнаружили азбуку, учившую детей ненавидеть русских

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика