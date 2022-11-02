Видео: группировка «Отважные» разнесла склад боеприпасов ВСУ из «Искандера»

Сверхманевренная и неуязвимая для ПВО ракета попадает точно в цель с расстояния в несколько сотен километров. Экипажу для удара требуются считанные минуты.

Всего пять минут находится в воздухе ракета комплекса «Искандер». И то, если летит на максимальную дистанцию. Этого времени противнику не хватает, чтобы обезопасить себя от попадания. Перехватить снаряд — задача неподъемная для ПВО.

На очередной пуск ракеты вместе с группировкой «Отважные» отправился корреспондент «Известий» Александр Морозов. Он показывает, как работает сверхсекретный комплекс изнутри.

Разведка обнаружила крупный склад боеприпасов украинских военных на расстоянии 300 километров. Бить по цели будут сверхманевренной ракетой. Она способна попасть в цель с точностью до пяти метров.

Крылатые ракеты «Искандера» умеют маневрировать, огибать рельеф местности, обманывать ПВО противника. А благодаря электронной начинке ракета сама корректирует заданный маршрут.

На развертывание и наведение у экипажа уходят считанные минуты. Ракеты поднимаются одна за одной.

«На данной машине расчет три человека: командир отделения, механик крановщик, механик водитель. Трех человек достаточно для этой работы», — рассказал командир отделения Сергей.

После того как координаты цели введут в компьютер, остается только нажать кнопку «Пуск» на клавиатуре.

«Двенадцатый, я „Юпитер“, цель — 24.02. Пуск немедленно», — звучит команда, после чего вылетает ракета.

Ни одно ПВО в мире не может перехватить ракеты «Искандера». Их скорость — гиперзвуковая. Больше двух тысяч метров в секунду.

«Сейчас происходит перезарядка „Искандеров“, вся процедура занимает не больше десяти минут. После чего оперативно тактический комплекс отправится на боевое дежурство», — показал процесс корреспондент.

Работают «Искандеры» днем и ночью. Цели могут прийти в любой момент.

«Данный комплекс работает на удалении до 500 километров, последним из поражающих объектов для нас были командные пункты нашего противника. На расстоянии до 500 километров, как я уже сказал. Цели были удачно поражены, выполнили задачу на отлично», — сообщил командир стартовой батареи Анатолий.

Отследить точки пуска «Искандеров» невозможно. После каждого залпа комплекс меняет огневую позицию. От времени старта ракет до поражения цели уходит меньше пяти минут.