Утки не спешат улетать: стало известно, какой будет предстоящая зима в России

Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России. А что будет потом?

Предстоящая зима в Москве и Центральной России будет холоднее, чем предыдущая, но аномалий не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В среднем температура прогнозируется около нормы. Ниже чем в прошлом году, экстремально холодной зимы не прогнозируем. Она будет очень-очень изменчивой. Будут и частые оттепели, и заметные морозы в диапазоне минус 15-20 и даже ниже», — рассказал Вильфанд.

Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России. Например, в Петербурге уже сейчас теплее, чем обычно в это время.

Даже утки не спешат улетать в теплые края на зимовку и устраивают пробки на дорогах. На одной из улиц города водители пропустили целую стаю, которая явно никуда не спешит.