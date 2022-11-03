Утки не спешат улетать: стало известно, какой будет предстоящая зима в России
Научрук Гидрометцентра Вильфанд дал прогноз погоды на предстоящую зиму в России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Bein; 5-tv.ru
Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России. А что будет потом?
Предстоящая зима в Москве и Центральной России будет холоднее, чем предыдущая, но аномалий не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В среднем температура прогнозируется около нормы. Ниже чем в прошлом году, экстремально холодной зимы не прогнозируем. Она будет очень-очень изменчивой. Будут и частые оттепели, и заметные морозы в диапазоне минус 15-20 и даже ниже», — рассказал Вильфанд.
Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России. Например, в Петербурге уже сейчас теплее, чем обычно в это время.
Даже утки не спешат улетать в теплые края на зимовку и устраивают пробки на дорогах. На одной из улиц города водители пропустили целую стаю, которая явно никуда не спешит.
- 2 нояб
- Любовь греет: в Петербурге начали расставлять шезлонги
- 2 нояб
- Прямая трансляция конференции Вильфанда о погоде на вторую половину осени
- 2 нояб
- Зима близко: как сэкономить на замене автомобильной резины и как ее хранить
- 2 нояб
- Сайлент-Петербург: видимость на дорогах резко снижена из-за густого тумана
- 1 нояб
- У берегов Якутии на воде образовались ледяные «оладьи»
- 1 нояб
- Штормовой ветер свалил деревья: в Ленобласти ликвидируют последствия непогоды
- 31 окт
- Скользкой дорожкой: водители в Москве не успели перейти на зимнюю резину до гололеда
- 29 окт
- Мерзни, мерзни, «волчий хвост»: какая зима ждет европейцев
- 29 окт
- Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
- 26 окт
- Носом к носу: фуры устроили «дорожный апокалипсис» в Якутии из-за сугробов
Читайте также
86%
0.19 60.92
-0.05
Нашли ошибку?