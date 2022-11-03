ВС РФ нанесли серию ударов по объектам в Кривом Роге, Николаеве и Харькове
Высокоточные ракеты попали в критическую инфрастуктуру и объекты оборонной промышленности, связи и энергетике.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские военные нанесли серию ударов по объектам критической инфраструктуры в Кривом Роге, Николаеве и Харькове. На месте, куда попали высокоточные ракеты, вспыхнули пожары. Об этом очевидцы пишут в соцсетях, а также делятся кадрами прилетов.
Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики по всей стране. В связи с этим, «Укрэнерго» объявило о начале веерного отключения света для уменьшения нагрузки на сети. Прежде всего, в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной Киеву Запорожской областях.
«Я только пришла домой. У нас, как обычно, нет света. Я вот уже со свечечками. Все бы ничего, но зашла я в супермаркет, и моя продуктовая корзина состоит просто из продуктов, которые надо хранить в холодильнике. А он не работает», – рассказала местная жительница.
Как заявил президент Владимир Зеленский, по состоянию на 1 ноября на Украине повреждено уже около 40% энергетической инфраструктуры.
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