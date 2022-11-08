ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 под Херсоном
За сутки также ликвидированы семь беспилотников ВСУ в ЛДНР и Херсонской области
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich
В Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила вертолет Ми-24, который принадлежал украинским воздушным силам. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — заявил он.
В том числе за прошедшие сутки ликвидированы семь беспилотников ВСУ в ЛДНР и Херсонской области. По словам Конашенкова, там же российскими силами еще перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».
Всего с начала специальной военной операции ликвидированы 332 самолета, 171 вертолет, 2465 беспилотника 388 зенитных ракетных комплексов, 6448 танков и других боевых бронемашин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7127 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ отразила наступление боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении.
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