Российские военнослужащие дали отпор украинским националистам, когда те пытались наступать на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«На купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», — объяснил он.

Российские военнослужащие ликвидировали живую силу и технику противника. Конашенков отметил, что потери украинских националистов составили до сотни человек, а также уничтожены пять боевых бронемашин и пять пикапов.

В том числе боевики пытались наступать в направлении Площанка и Червонопоповка в Луганской народной республики (ЛНР). Однако и эти атаки отразили наши военнослужащие.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более ста украинских националистов и наемников под Красным Лиманом.