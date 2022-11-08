Передумал: Зеленский надеется принять участие в саммите G20

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 108

Стало известно о планах Зеленского участвовать в саммите G20

Передумал: Зеленский надеется принять участие в саммите G20

Фото: Planet Pix via ZUMA Press / ТАСС

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Ранее украинский лидер не планировал встречаться с коллегами на просторах мероприятия, если на него приедет Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, примет участие в саммите G20. О планах политика сообщил накануне его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«В каком-то формате, вероятнее всего, примет участие. Больше сказать не могу», — ответил он на вопрос телеканала «Общественное».

Никифоров следом уточнил, что на просторах саммита участники увидят Зеленского, вероятно, в режиме онлайн. Между тем ранее политик заявлял, что не планирует участвовать в мероприятии, если на него приедет президент России Владимир Путин. Такой поступок читатели немецкого журнала Der Spiegel назвали проявлением трусости.

Саммит G20 в этом году примет Индонезия, встреча пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября. В числе приглашенных — президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Между тем, российский лидер еще не принял решение насчет своего участия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

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