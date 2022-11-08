Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС

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Анна Свотина
Анна Свотина 121

Диверсия неонацистов на работу подстанции и подачу электричества в регионе не повлияла.

Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Специальная военная операция России

Очередную диверсию попытались провести неонацисты на территории России. С помощью беспилотного летательного аппарата боевики хотели сбросить взрывчатку в Курской области. Мишенью боевиков стала подстанция Глушковских районных электросетей (РЭС).

Об инциденте рассказал глава региона Роман Старовойт. Подробности преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) он описал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС», — заявил губернатор.

Роман Старовойт также проинформировал, что мирное население не пострадало. Объект получил некритические повреждения. Работа подстанции не нарушена. Диверсия противника осталась безуспешной. Регион продолжает получать электричество в необходимых объемах.

Ранее 5-tv.ru писал, что диверсия на ЛЭП под Херсоном оставила без света десять населенных пунктов.

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