Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС

Очередную диверсию попытались провести неонацисты на территории России. С помощью беспилотного летательного аппарата боевики хотели сбросить взрывчатку в Курской области. Мишенью боевиков стала подстанция Глушковских районных электросетей (РЭС).

Об инциденте рассказал глава региона Роман Старовойт. Подробности преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) он описал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС», — заявил губернатор.

Роман Старовойт также проинформировал, что мирное население не пострадало. Объект получил некритические повреждения. Работа подстанции не нарушена. Диверсия противника осталась безуспешной. Регион продолжает получать электричество в необходимых объемах.

Ранее 5-tv.ru писал, что диверсия на ЛЭП под Херсоном оставила без света десять населенных пунктов.