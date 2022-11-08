Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
Диверсия неонацистов на работу подстанции и подачу электричества в регионе не повлияла.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Очередную диверсию попытались провести неонацисты на территории России. С помощью беспилотного летательного аппарата боевики хотели сбросить взрывчатку в Курской области. Мишенью боевиков стала подстанция Глушковских районных электросетей (РЭС).
Об инциденте рассказал глава региона Роман Старовойт. Подробности преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) он описал в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС», — заявил губернатор.
Роман Старовойт также проинформировал, что мирное население не пострадало. Объект получил некритические повреждения. Работа подстанции не нарушена. Диверсия противника осталась безуспешной. Регион продолжает получать электричество в необходимых объемах.
Ранее 5-tv.ru писал, что диверсия на ЛЭП под Херсоном оставила без света десять населенных пунктов.
- 9 нояб
- Украинский боевик-дезертир признался, как «азовцы»* захватывали дома в Мариуполе
- 9 нояб
- Погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева могут причислить к лику святых
- 9 нояб
- Замкомандира «Айдара»* Мурыга полностью признал свою вину в суде
- 9 нояб
- До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией
- 9 нояб
- Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно
- 9 нояб
- Как в России готовят мобилизованных: лучшие видео о спецоперации
- 9 нояб
- Пиар-акция: эксперт оценил шансы Украины восстановить самолет-гигант «Мрия»
- 9 нояб
- Участник СВО Александр Редников погиб при пожаре в Костроме, спасая людей
- 8 нояб
- Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России
- 8 нояб
- Саперы Росгвардии расчищают Артемовск от мин и снарядов ВСУ
Читайте также
100%
-0.26 60.82
-0.08
Нашли ошибку?