Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» (G20) возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — сказал представитель Кремля.

Незадолго до этого представитель индонезийского правительства сообщил Reuters, что президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие на предстоящей встрече в онлайн-формате.

Пресс-аташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин сообщил, что вопрос дистанционного участия Владимира Путина в саммите G20 на данный момент «прорабатывается».

«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи», — сказал Александр Тумайкин в беседе с РИА Новости.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белом доме подтвердили участие президента Джо Байдена в саммите G20.