Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 101

Формат дистанционного участия президента России Владимира Путина на данный момент прорабатывается.

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Тема:
G20

Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» (G20) возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — сказал представитель Кремля.

Незадолго до этого представитель индонезийского правительства сообщил Reuters, что президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие на предстоящей встрече в онлайн-формате.

Пресс-аташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин сообщил, что вопрос дистанционного участия Владимира Путина в саммите G20 на данный момент «прорабатывается».

«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи», — сказал Александр Тумайкин в беседе с РИА Новости.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белом доме подтвердили участие президента Джо Байдена в саммите G20.

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