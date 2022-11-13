В Новой Каховке заявили о консервации ГЭС из-за постоянных обстрелов ВСУ

Зверские атаки националистов привели к гибели двух мирных жителей.

Регулярные обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) заставляют задуматься о варианте ее консервации. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Украинские националисты в последнее время усилили ракетные обстрелы по территории Каховской ГЭС. Станция продолжает работу, хотя ракетам удалось нанести несколько незначительных повреждений.

«Очевидно, что под такими обстрелами, наверное, придется консервировать», — сказал Леонтьев.

Представитель администрации добавил, что киевский режим обстреливает не только территорию станции. Националисты стали наносить удары и по Новой Каховке — по жилым домам, муниципальным зданиям. От обстрелов погибли два мирных жителя, еще трое ранены.

К слову, сегодня стало известно, какой ущерб нанесен Каховской ГЭС и сколько времени потребуется на восстановление от обстрелов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жителей Новой Каховки вывозят под обстрелами ВСУ.