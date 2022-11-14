Депутат Бурляев объяснил решимость военных РФ на передовой «генетикой русской души»

Российские военнослужащие демонстрируют решимость на передовой в зоне специальной военной операции по защите Донбасса благодаря «генетическому коду загадочной русской души». Об этом 5-tv.ru сообщил депутат Госдумы и народный артист РФ Николай Бурляев.

«Наше молодое поколение сейчас воюет там не благодаря той вседозволенности в культуре, которую позволяло наше государство все эти 30 перестроечных лет с абсолютной безответственностью. Сейчас они воюют благодаря генетике, которая живет в них», — уверен народный избранник.

По мнению Николая Бурляева, жители так называемых развитых стран не могут понять, почему Россию невозможно победить. Хотя история неоднократно подтверждала этот факт всему миру.

«Генетический код загадочной русской души — так о нас говорят люди, живущие на Западе. А в чем ее загадка? Отгадка простая, но для них она непонятна. Они опираются на самоутверждение, права, но не могут понять, как мы живем. У нас иные убеждения. У нас главное — самоотдача, служение Господу и Отечеству. Вот это сейчас двигает наших ребят на передовой — генетика», — объяснил депутат Госдумы.

Политик напомнил о подвиге Евгения Родионова, который погиб в плену после 100 дней жестоких пыток, однако так и не снял нательный крест. Государство должно способствовать развитию такой силы духа у современной молодежи, уверен народный избранник.

«Он же жертвовал жизнью не за 500 олигархов. Это именно генетический код, который сейчас мы будем укреплять. Сейчас Дума едина, уже нет дробления партий. Сейчас все едины. Мы сейчас будем принимать серьезные законы, которые будут помогать нашему молодому поколению», — подытожил Николай Бурляев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж о том, как группировка «Отважные» прокладывает путь для наступления «Солнцепеками». Тяжелые огнеметные системы применяются по всей линии фронта.